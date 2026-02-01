Dîner de la Saint-Valentin à l’Auberge La Poule au Pot à Goujounac Les Andrives Hautes Goujounac

Dîner de la Saint-Valentin à l’Auberge La Poule au Pot à Goujounac Les Andrives Hautes Goujounac samedi 14 février 2026.

Les Andrives Hautes Auberge La Poule au Pot Goujounac Lot

A l'occasion de la Saint-Valentin, l'Auberge La Poule au Pot vous accueille dans une ambiance conviviale !

Les Andrives Hautes Auberge La Poule au Pot Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 5 81 22 17 30  lapouleaupot46@gmail.com

On the occasion of Valentine's Day, Auberge La Poule au Pot welcomes you in a friendly atmosphere!

