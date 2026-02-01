Dîner de la Saint-Valentin Amour & Gastronomie au Bistro Sainte-Savine
Au Bistro Sainte-Savine Aube
Tarif : 68 – 68 – 68 Eur
Début : 2026-02-14 19:00:00
2026-02-14
Dîner Piano Bar pour une touche de romantisme en musique avec Camille Bachimont
Menu raffiné , élaboré avec passion par notre chef
3 ambiances, 3 façons de vivre la soirée
> Sous la véranda, côté jardin , pour une atmosphère douce et intimiste
> Dans la salle concert , pour profiter pleinement du piano bar
> À l’étage, dans une jolie salle mansardée plus spacieuse, pour un moment cosy et privilégié
Réservation indispensable ! 03 25 74 69 69 ou tousaubistro.com
Attention carte classique indisponible le samedi soir.
Une soirée élégante, une cuisine inspirée… Il ne manque plus que vous ! .
Au Bistro Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 74 69 69 info@tousaubistro.com
English :
