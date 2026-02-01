Dîner de la Saint-Valentin au Canard sous l’Olivier à Ussel Restaurant  »Le Canard sous l’Olivier » Ussel

Dîner de la Saint-Valentin au Canard sous l’Olivier à Ussel Restaurant  »Le Canard sous l’Olivier » Ussel samedi 14 février 2026.

Restaurant  »Le Canard sous l’Olivier » D820 Ussel Lot

Tarif : 65 – 65 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-14

A l'occasion de la Saint-Valentin, le restaurant Un Canard sous l'Olivier a préparé un menu spécial pour célébrer l'amour.

Restaurant  »Le Canard sous l’Olivier » D820 Ussel 46240 Lot Occitanie +33 5 65 23 64 89 

English :

On the occasion of Valentine's Day, the restaurant Un Canard sous l'Olivier has prepared a special menu to celebrate love.

L’événement Dîner de la Saint-Valentin au Canard sous l’Olivier à Ussel Ussel a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Gourdon