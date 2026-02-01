Dîner de la Saint-Valentin au Cazdals à Cazals Rue de la République Cazals
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif adulte
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Le restaurant Le Cazdals vous propose de passer la Saint Valentin en cassant les codes avec une soirée Couscous !
Rue de la République Le Cazdals Cazals 46250 Lot Occitanie +33 5 65 53 04 82
The restaurant Le Cazdals invites you to spend Valentine’s Day by breaking the codes with a Couscous evening!
