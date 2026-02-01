Dîner de la Saint-Valentin au restaurant O’père Cuisine D’amour O’père Cuisine d’Amour Aix-en-Provence

Dîner de la Saint-Valentin au restaurant O’père Cuisine D’amour

Samedi 14 février 2026 à partir de 19h. O’père Cuisine d’Amour 1840 route de Berre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 85 – 85 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Savourez un précieux moment à l’occasion de la Saint-Valentin au restaurant O’père.

L’établissement propose un menu unique en 4 étapes à 85 € par personne.

Un accord mets et vins est possible en supplément. .

O’père Cuisine d’Amour 1840 route de Berre Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a precious Valentine’s Day moment at O’père.

L’événement Dîner de la Saint-Valentin au restaurant O’père Cuisine D’amour Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence