Dîner de la Saint-Valentin au Vigan, le Péché mignon Restaurant le Péché Mignon Le Vigan samedi 14 février 2026.
Restaurant le Péché Mignon 46 place des Anciens Combattants Le Vigan Lot
Tarif : 56 – 56 – EUR
Début : 2026-02-14 19:00:00
Le restaurant Le Péché Mignon vous propose un menu sur place midi et soir spécial Saint Valentin pour se retrouver en amoureux ! ll est aussi possible de prendre à emporter le soir !
Pensez à réserver…
Restaurant le Péché Mignon 46 place des Anciens Combattants Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 64 88
English :
The Le Péché Mignon restaurant offers a special Valentine’s Day lunch and dinner menu for lovers to enjoy together!
It’s also possible to take away in the evening!
Think about booking…
