Dîner de la Saint-Valentin au Vigan, le Péché mignon Restaurant le Péché Mignon Le Vigan

Dîner de la Saint-Valentin au Vigan, le Péché mignon

Restaurant le Péché Mignon 46 place des Anciens Combattants Le Vigan Lot

Tarif : 56 – 56 – EUR

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Le restaurant Le Péché Mignon vous propose un menu sur place midi et soir spécial Saint Valentin pour se retrouver en amoureux ! ll est aussi possible de prendre à emporter le soir !

Pensez à réserver…

Restaurant le Péché Mignon 46 place des Anciens Combattants Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 64 88

English :

The Le Péché Mignon restaurant offers a special Valentine’s Day lunch and dinner menu for lovers to enjoy together!

It’s also possible to take away in the evening!

Think about booking…

