Diner de la Saint Valentin aux chandelles place du Général Leclerc Bellême

Diner de la Saint Valentin aux chandelles

place du Général Leclerc Restaurant A la Dinette Gourmande Bellême Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Saint Valentin aux chandelles, menu spécial servi pour la Saint Valentin

Sur réservation au 02.33.25.99.32.

Plus d’informations nous contacter .

place du Général Leclerc Restaurant A la Dinette Gourmande Bellême 61130 Orne Normandie +33 2 33 25 99 32 aladinettegourmande@orange.fr

English : Diner de la Saint Valentin aux chandelles

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Diner de la Saint Valentin aux chandelles Bellême a été mis à jour le 2025-10-18 par CdC des Collines du Perche Normand