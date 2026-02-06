Diner de la Saint-Valentin Cailly

Diner de la Saint-Valentin

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Pour célébrer l’amour autour d’un diner gourmand, La Table de Mafalda propose un menu raffiné, imaginé pour les amoureux.

Saint Valentin pour la soirée du 14 février 2025.

Réservation obligatoire

Tél: 0744727304

Adresse 684 route de cleres 76690 Cailly .

684 Route de Clères Cailly 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 44 72 73 04

