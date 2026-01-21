Diner de la Saint-Valentin La Popote Clères
Diner de la Saint-Valentin La Popote Clères samedi 14 février 2026.
Diner de la Saint-Valentin
La Popote Clères Seine-Maritime
Début : 2026-02-14 11:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
2026-02-14
Le restaurant La Popote vous propose une offre spéciale Saint Valentin
Pour 35€/personne, profitez d’un menu spécial à emporté
Réservation obligatoire
Retrait des commandes le 14 février entre 11h et 17h .
La Popote 36 Route des Moulins du Tôt Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 62 76 lapopote@cdrgestion.fr
English : Diner de la Saint-Valentin
