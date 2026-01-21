Diner de la Saint-Valentin La Popote Clères

Diner de la Saint-Valentin

La Popote 36 Route des Moulins du Tôt Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 11:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Le restaurant La Popote vous propose une offre spéciale Saint Valentin

Pour 35€/personne, profitez d’un menu spécial à emporté

Réservation obligatoire

Retrait des commandes le 14 février entre 11h et 17h .

La Popote 36 Route des Moulins du Tôt Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 62 76 lapopote@cdrgestion.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Diner de la Saint-Valentin

L’événement Diner de la Saint-Valentin Clères a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin