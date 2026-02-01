Dîner de la Saint-Valentin et jeu concours Les Deux Ponts Honfleur

Dîner de la Saint-Valentin et jeu concours

Les Deux Ponts 20 Quai de la Quarantaine Honfleur Calvados

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 21:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Dîner de la Saint-Valentin et jeu concours Tentez de gagner un bon cadeau de 60€ et deux bouteilles de champagne !

Dîner de la Saint-Valentin et jeu concours

Venez dîner le 14/02/2026, déposez votre bulletin dans l’urne et tentez de gagner un bon cadeau de 60€ et deux bouteilles de champagne !

Tirage au sort le 15/02

Règlement et conditions disponibles au restaurant .

Les Deux Ponts 20 Quai de la Quarantaine Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 58 23 restaurantlesdeuxponts@gmail.com

English : Dîner de la Saint-Valentin et jeu concours

Valentine’s Day dinner and competition: Win a 60? gift voucher and two bottles of champagne!

L’événement Dîner de la Saint-Valentin et jeu concours Honfleur a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Honfleur-Beuzeville