Dîner de la Saint-Valentin et jeu concours Les Deux Ponts Honfleur

Les Deux Ponts 20 Quai de la Quarantaine Honfleur Calvados
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 21:30:00
2026-02-14
Dîner de la Saint-Valentin et jeu concours Tentez de gagner un bon cadeau de 60€ et deux bouteilles de champagne !
Venez dîner le 14/02/2026, déposez votre bulletin dans l’urne et tentez de gagner un bon cadeau de 60€ et deux bouteilles de champagne !
Tirage au sort le 15/02
Règlement et conditions disponibles au restaurant .
Les Deux Ponts 20 Quai de la Quarantaine Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 58 23 restaurantlesdeuxponts@gmail.com
English : Dîner de la Saint-Valentin et jeu concours
Valentine’s Day dinner and competition: Win a 60? gift voucher and two bottles of champagne!
