Dîner de la Saint-Valentin et jeu concours Les Deux Ponts Honfleur

Dîner de la Saint-Valentin et jeu concours Les Deux Ponts Honfleur samedi 14 février 2026.

Dîner de la Saint-Valentin et jeu concours

Les Deux Ponts 20 Quai de la Quarantaine Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 21:30:00

Date(s) :
2026-02-14

Dîner de la Saint-Valentin et jeu concours Tentez de gagner un bon cadeau de 60€ et deux bouteilles de champagne !
Dîner de la Saint-Valentin et jeu concours
Venez dîner le 14/02/2026, déposez votre bulletin dans l’urne et tentez de gagner un bon cadeau de 60€ et deux bouteilles de champagne !

Tirage au sort le 15/02

Règlement et conditions disponibles au restaurant   .

Les Deux Ponts 20 Quai de la Quarantaine Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 58 23  restaurantlesdeuxponts@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dîner de la Saint-Valentin et jeu concours

Valentine’s Day dinner and competition: Win a 60? gift voucher and two bottles of champagne!

L’événement Dîner de la Saint-Valentin et jeu concours Honfleur a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Honfleur-Beuzeville