Dîner de la Saint-Valentin Fontaine-le-Bourg

2026-02-14 19:00:00

2026-02-14 23:30:00

2026-02-14

Le Bistrot du Tendos vous propose un dîner de la Saint-Valentin avec soirée dansante samedi 14 février dès 19h .

Venez passer une soirée romantique aux chandelles avec votre moitié.

Réservation obligatoire .

Route de Mont Cauvaire Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 66 87 96 95 lebistrotdutendos@gmail.com

