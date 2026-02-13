Diner de la Saint-Valentin, La Ruelle, Ségur-le-Château

Diner de la Saint-Valentin Samedi 14 février, 19h00 La Ruelle Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T19:00:00+01:00 – 2026-02-14T23:00:00+01:00

Fin : 2026-02-14T19:00:00+01:00 – 2026-02-14T23:00:00+01:00

Pour la Saint-Valentin, prenez le temps de ralentir et de savourer.

Le temps d’un dîner, notre super chef a imaginé comme une parenthèse gourmande, faite de douceur, de partage et de petites émotions à table.

Des saveurs délicates, des associations subtiles et une cuisine sincère pour accompagner les rires, les regards et les instants complices.

Une soirée à vivre à deux, simplement, autour de belles assiettes et d’un moment qui fait du bien.

Parce que les plus jolis souvenirs commencent souvent autour d’une table

Réservation au 06 52 32 53 24

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Pour la Saint-Valentin, prenez le temps de ralentir et de savourer.