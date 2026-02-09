Diner de la Saint Valentin Hôtel le Kaïla Les Allues

Diner de la Saint Valentin

Hôtel le Kaïla 124 rue des Jeux Olympiques Les Allues Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Pour célébrer cette soirée particulière, notre Chef étoilé a imaginé un menu unique, délicat et raffiné. Laissez-vous emporter par une expérience gastronomique inoubliable, pensée pour sublimer ce moment à deux.

.

Hôtel le Kaïla 124 rue des Jeux Olympiques Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 41 69 35 ekrin@lekaila.com

English : Valentine’s Day Dinner

To celebrate this special evening, our Michelin-starred Chef has created a unique, delicate, and refined menu.

Let yourself be carried away by an unforgettable gastronomic experience, designed to make this moment together truly exceptional.

