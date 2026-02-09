Diner de la Saint Valentin Hôtel le Kaïla Les Allues
Diner de la Saint Valentin Hôtel le Kaïla Les Allues samedi 14 février 2026.
Diner de la Saint Valentin
Hôtel le Kaïla 124 rue des Jeux Olympiques Les Allues Savoie
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Pour célébrer cette soirée particulière, notre Chef étoilé a imaginé un menu unique, délicat et raffiné. Laissez-vous emporter par une expérience gastronomique inoubliable, pensée pour sublimer ce moment à deux.
Hôtel le Kaïla 124 rue des Jeux Olympiques Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 41 69 35 ekrin@lekaila.com
English : Valentine’s Day Dinner
To celebrate this special evening, our Michelin-starred Chef has created a unique, delicate, and refined menu.
Let yourself be carried away by an unforgettable gastronomic experience, designed to make this moment together truly exceptional.
