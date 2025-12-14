Dîner de la St Sylvestre au Casino Cransac

Dîner de la St Sylvestre au Casino Cransac mercredi 31 décembre 2025.

Cransac Aveyron

70
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31

2025-12-31

Menu servi le mercredi 31 dès 21h,
Mise en bouche,
Assiette de foie gras et son chutney pomme-poire,
Filet mignon de veau, gratin dauphinois et petits légumes,
Pavlova aux fruits exotiques,
Coupe de Champagne, Vins (1/4 de vin blanc, 1/4 de vin rouge) et café compris.
70€ par personne.
Sur réservation au 05 65 80 68 08.
Soirée dansante avec Loran ! 70  .

Cransac 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 68 08 

