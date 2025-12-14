Dîner de la St Sylvestre au Casino

Cransac Aveyron

Menu servi le mercredi 31 dès 21h,

Mise en bouche,

Assiette de foie gras et son chutney pomme-poire,

Filet mignon de veau, gratin dauphinois et petits légumes,

Pavlova aux fruits exotiques,

Coupe de Champagne, Vins (1/4 de vin blanc, 1/4 de vin rouge) et café compris.

70€ par personne.

Sur réservation au 05 65 80 68 08.

Soirée dansante avec Loran ! 70 .

Cransac 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 68 08

