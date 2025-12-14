Dîner de la St Sylvestre au Casino Cransac
Dîner de la St Sylvestre au Casino Cransac mercredi 31 décembre 2025.
Dîner de la St Sylvestre au Casino
Cransac Aveyron
Tarif : – – EUR
70
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Menu servi le mercredi 31 dès 21h,
Mise en bouche,
Assiette de foie gras et son chutney pomme-poire,
Filet mignon de veau, gratin dauphinois et petits légumes,
Pavlova aux fruits exotiques,
Coupe de Champagne, Vins (1/4 de vin blanc, 1/4 de vin rouge) et café compris.
70€ par personne.
Sur réservation au 05 65 80 68 08.
Soirée dansante avec Loran ! 70 .
Cransac 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 68 08
English :
L’événement Dîner de la St Sylvestre au Casino Cransac a été mis à jour le 2025-12-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)