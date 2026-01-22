Dîner de la St Valentin au Grizou

Aubin Aveyron

A partir de 19h30 au Grizou, menu à 28€

Cocktail de bienvenue,

Foie gras mi-cuit avec un verre de Blanc Moelleux,

Langue de chat (steak dans le rumsteck) avec riz pilaf et purée de Butternut,

Cheesecake au coulis de fruits rouges

Réservation au 05 65 63 87 98 28 .

Aubin 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 87 98

