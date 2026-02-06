Dîner de la St Valentin Casteljaloux

Dîner de la St Valentin

Le Cass Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 52 – 52 – 52 EUR

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

L’amour à l’italienne

Menu Apérol Spritz et arancini à la Sicilienne, Carpaccio de boeuf basilic et parmigiano ou conchiglioni farcis Ricotta, épinards et parmigiano, Saltimbocca de veau alla Romana et légumes glacés ou linguine alle Vongole (coques, moules et herbes), Tiramisu café spéculoos ou tartelette citron et meringue à l’italienne.

Sur réservation .

Le Cass Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 30 41 13

