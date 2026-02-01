Dîner de Saint Valentin Autrement L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson

Dîner de Saint Valentin Autrement

L'Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Vendredi 2026-02-13 20:00:00
2026-02-13 22:30:00

2026-02-13

En 2026, offrez-vous une Saint-Valentin autrement à Pont-à-Mousson !
Un partenariat PAMbio, l’Agora de PAMbio et Vivre et Aimer (soirée animée par l’association Vivre et Aimer)

Profitez d’un dîner en tête à tête sur le thème des cadeaux
     – laissez vous guider pour savourer le plaisir d’être ensemble,
     – cultivez votre amour au quotidien grâce à des pistes simples et concrètes.

Au menu  
     – Apéritif
     – Carrousel de veloutés
     – Blanquette de dinde
     – Plateau et ses feuilles
     – Gourmandise de Mardi Gras
     – Vins inclusTout public
65  .

L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 68 87 48 37  agora@pambio.fr

English :

In 2026, treat yourself to a different kind of Valentine’s Day in Pont-à-Mousson!
A partnership between PAMbio, l’Agora de PAMbio and Vivre et Aimer (evening event hosted by Vivre et Aimer)

Enjoy a dinner for two on the theme of gifts:
let yourself be guided to savor the pleasure of being together,
cultivate your love on a daily basis with simple, practical suggestions.

On the menu:
Aperitif
Carrousel of veloutés
Turkey Blanquette
Platter and leaves
Mardi Gras delicacy
Wines included

