Dîner de Saint Valentin Autrement L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson

Dîner de Saint Valentin Autrement

L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

En 2026, offrez-vous une Saint-Valentin autrement à Pont-à-Mousson !

Un partenariat PAMbio, l’Agora de PAMbio et Vivre et Aimer (soirée animée par l’association Vivre et Aimer)

Profitez d’un dîner en tête à tête sur le thème des cadeaux

– laissez vous guider pour savourer le plaisir d’être ensemble,

– cultivez votre amour au quotidien grâce à des pistes simples et concrètes.

Au menu

– Apéritif

– Carrousel de veloutés

– Blanquette de dinde

– Plateau et ses feuilles

– Gourmandise de Mardi Gras

– Vins inclusTout public

L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 68 87 48 37 agora@pambio.fr

English :

In 2026, treat yourself to a different kind of Valentine’s Day in Pont-à-Mousson!

A partnership between PAMbio, l’Agora de PAMbio and Vivre et Aimer (evening event hosted by Vivre et Aimer)

Enjoy a dinner for two on the theme of gifts:

let yourself be guided to savor the pleasure of being together,

cultivate your love on a daily basis with simple, practical suggestions.

On the menu:

Aperitif

Carrousel of veloutés

Turkey Blanquette

Platter and leaves

Mardi Gras delicacy

Wines included

