Dîner de Saint Valentin Autrement L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson
Dîner de Saint Valentin Autrement
L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 20:00:00
fin : 2026-02-13 22:30:00
2026-02-13
En 2026, offrez-vous une Saint-Valentin autrement à Pont-à-Mousson !
Un partenariat PAMbio, l’Agora de PAMbio et Vivre et Aimer (soirée animée par l’association Vivre et Aimer)
Profitez d’un dîner en tête à tête sur le thème des cadeaux
– laissez vous guider pour savourer le plaisir d’être ensemble,
– cultivez votre amour au quotidien grâce à des pistes simples et concrètes.
Au menu
– Apéritif
– Carrousel de veloutés
– Blanquette de dinde
– Plateau et ses feuilles
– Gourmandise de Mardi Gras
– Vins inclusTout public
L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 68 87 48 37 agora@pambio.fr
English :
In 2026, treat yourself to a different kind of Valentine’s Day in Pont-à-Mousson!
A partnership between PAMbio, l’Agora de PAMbio and Vivre et Aimer (evening event hosted by Vivre et Aimer)
Enjoy a dinner for two on the theme of gifts:
let yourself be guided to savor the pleasure of being together,
cultivate your love on a daily basis with simple, practical suggestions.
On the menu:
Aperitif
Carrousel of veloutés
Turkey Blanquette
Platter and leaves
Mardi Gras delicacy
Wines included
