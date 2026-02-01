Dîner de Saint-Valentin La Muse Bouche Poligny

Dîner de Saint-Valentin La Muse Bouche Poligny samedi 14 février 2026.

Dîner de Saint-Valentin

La Muse Bouche 60 Grande Rue Poligny Jura

Tarif : 48 – 48 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-14

Laissez-vous surprendre par des plats composés uniquement de produits frais et cuisinés sur place, tous plus gourmands les uns que les autres !

Mise en Bouche
Surprise du Chef !!!

Entrées
Terrine de Foie-Gras Mi Cuit du Sud Ouest, Gelée de Figues à l’Eau de
Rose
OU
Ceviche de Bar, Agrumes et Grenade

Plats
Boeuf Confit à Basse Température et son Jus Truffé, Purée Dorée et
Pomme Dauphine
OU
Médaillon de Lotte aux Senteurs Thaï, Espuma de Pomme de Terre,
Huile de Coriandre

Fromage
Mousse d’Epoisses, Cramberries et Mouillettes de Pain d’Epices

Dessert
Autour du Chocolat Blanc, du Safran et de la Passion

Menus
Entrée + Plat + Fromage ou Dessert 48 €
Entrée + Plat + Fromage et Dessert 55 €

Cocktails
La Vie en Rose avec alcool 12 €
La Vie en Rose sans alcool 8 €   .

La Muse Bouche 60 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 13 88  contact@la-muse-bouche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dîner de Saint-Valentin

L’événement Dîner de Saint-Valentin Poligny a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA