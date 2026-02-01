Dîner de Saint-Valentin La Muse Bouche Poligny
Dîner de Saint-Valentin La Muse Bouche Poligny samedi 14 février 2026.
Dîner de Saint-Valentin
La Muse Bouche 60 Grande Rue Poligny Jura
Tarif : 48 – 48 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Laissez-vous surprendre par des plats composés uniquement de produits frais et cuisinés sur place, tous plus gourmands les uns que les autres !
Mise en Bouche
Surprise du Chef !!!
Entrées
Terrine de Foie-Gras Mi Cuit du Sud Ouest, Gelée de Figues à l’Eau de
Rose
OU
Ceviche de Bar, Agrumes et Grenade
Plats
Boeuf Confit à Basse Température et son Jus Truffé, Purée Dorée et
Pomme Dauphine
OU
Médaillon de Lotte aux Senteurs Thaï, Espuma de Pomme de Terre,
Huile de Coriandre
Fromage
Mousse d’Epoisses, Cramberries et Mouillettes de Pain d’Epices
Dessert
Autour du Chocolat Blanc, du Safran et de la Passion
Menus
Entrée + Plat + Fromage ou Dessert 48 €
Entrée + Plat + Fromage et Dessert 55 €
Cocktails
La Vie en Rose avec alcool 12 €
La Vie en Rose sans alcool 8 € .
La Muse Bouche 60 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 13 88 contact@la-muse-bouche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dîner de Saint-Valentin
L’événement Dîner de Saint-Valentin Poligny a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA