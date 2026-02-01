Dîner de Saint-Valentin La Muse Bouche Poligny

Dîner de Saint-Valentin

Laissez-vous surprendre par des plats composés uniquement de produits frais et cuisinés sur place, tous plus gourmands les uns que les autres !

Mise en Bouche

Surprise du Chef !!!

Entrées

Terrine de Foie-Gras Mi Cuit du Sud Ouest, Gelée de Figues à l’Eau de

Rose

OU

Ceviche de Bar, Agrumes et Grenade

Plats

Boeuf Confit à Basse Température et son Jus Truffé, Purée Dorée et

Pomme Dauphine

OU

Médaillon de Lotte aux Senteurs Thaï, Espuma de Pomme de Terre,

Huile de Coriandre

Fromage

Mousse d’Epoisses, Cramberries et Mouillettes de Pain d’Epices

Dessert

Autour du Chocolat Blanc, du Safran et de la Passion

Menus

Entrée + Plat + Fromage ou Dessert 48 €

Entrée + Plat + Fromage et Dessert 55 €

Cocktails

La Vie en Rose avec alcool 12 €

La Vie en Rose sans alcool 8 € .

La Muse Bouche 60 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 13 88 contact@la-muse-bouche.fr

