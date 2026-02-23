Dîner-débat La Manche mer du Nord Villa Beausoleil Deauville
Dîner-débat La Manche mer du Nord Villa Beausoleil Deauville samedi 28 mars 2026.
Dîner-débat La Manche mer du Nord
Villa Beausoleil 7 route des CréActeurs Deauville Calvados
Début : 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie reçoit le Vice-Amiral d’Escadre Benoit de GUIBERT, Préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord.
Il abordera le thème La Manche mer du Nord , carrefour maritime mondial sous tension avec ses enjeux géopolitiques, sécuritaires et stratégiques. .
Villa Beausoleil 7 route des CréActeurs Deauville 14800 Calvados Normandie +33 6 30 25 37 83
English : Dîner-débat La Manche mer du Nord
The Normandy Condorcet-Voltaire-d’Holbach Circle welcomes Vice-Admiral Benoit de GUIBERT, Maritime Prefect for the Channel and the North Sea.
