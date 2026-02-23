Dîner-débat La Manche mer du Nord Villa Beausoleil Deauville

Dîner-débat La Manche mer du Nord

Villa Beausoleil 7 route des CréActeurs Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie reçoit le Vice-Amiral d’Escadre Benoit de GUIBERT, Préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord.

Il abordera le thème La Manche mer du Nord , carrefour maritime mondial sous tension avec ses enjeux géopolitiques, sécuritaires et stratégiques. .

Villa Beausoleil 7 route des CréActeurs Deauville 14800 Calvados Normandie +33 6 30 25 37 83

English : Dîner-débat La Manche mer du Nord

The Normandy Condorcet-Voltaire-d’Holbach Circle welcomes Vice-Admiral Benoit de GUIBERT, Maritime Prefect for the Channel and the North Sea.

