Dîner-débat La situation de l’Afghanistan sous le régime des talibans Zalmai Haquâni Villa Beausoleil Deauville

Dîner-débat La situation de l’Afghanistan sous le régime des talibans Zalmai Haquâni

Villa Beausoleil 7 route des CréActeurs Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Le Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie reçoit Zalmai Haquâni, ancien ambassadeur d’Afghanistan en France, membre de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen.

Le Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie reçoit Zalmai Haquâni, ancien ambassadeur d’Afghanistan en France, membre de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen.

Zalmaï Haquâni a étudié en France entre 1966 et 1978, avant de devenir professeur de droit économique international à l’Université de Caen. Il est l’auteur de plusieurs livres, notamment d’un manuel de Droit international de l’économie (avec Philippe Saunier, Ellipses, 2007). Conseiller en relations internationales du Commandant Massoud, il est nommé Ambassadeur en France (2002-2007).

Sa vie, son œuvre, ses expériences ont été réunies en 2006 dans Une vie d’Afghanistan. Entretiens avec Sébastien Brabant, Marc Hecker et Paul Presset (Ed. l’Harmattan). A travers le parcours exceptionnel d’un homme, c’est tout un pays que l’on découvre. Des années 1950 aux élections législatives de 2005, l’histoire de l’Afghanistan est retracée de manière originale et accessible. Les caractéristiques géographiques, ethniques et socio-économiques du pays sont exposées avec clarté. Ce livre permet de comprendre pourquoi l’Afghanistan a été et demeure une des pièces stratégiques de l’échiquier régional et mondial. .

Villa Beausoleil 7 route des CréActeurs Deauville 14800 Calvados Normandie +33 6 30 25 37 83

English :

The Cercle Condorcet-Voltaire-d?Holbach de Normandie welcomes Zalmai Haquâni, former Afghan ambassador to France and member of the Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen.

German : Dîner-débat La situation de l’Afghanistan sous le régime des talibans Zalmai Haquâni

Der Cercle Condorcet-Voltaire-d?Holbach de Normandie empfängt Zalmai Haquâni, den ehemaligen Botschafter Afghanistans in Frankreich und Mitglied der Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen (Akademie der Wissenschaften, Künste und schönen Literatur).

Italiano :

Il Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie accoglie Zalmai Haquâni, ex ambasciatore afghano in Francia e membro dell’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen.

Espanol :

El Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie recibe a Zalmai Haquâni, antiguo embajador de Afganistán en Francia y miembro de la Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen.

L’événement Dîner-débat La situation de l’Afghanistan sous le régime des talibans Zalmai Haquâni Deauville a été mis à jour le 2025-11-14 par OT SPL Deauville