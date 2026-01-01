Dîner-débat La Syrie, un an après le renversement de Bachar el Assad Hala Kodmani Villa Beausoleil Deauville

Dîner-débat La Syrie, un an après le renversement de Bachar el Assad Hala Kodmani

Le Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie reçoit Hala Kodmani, journaliste reporter franco-syrienne.

La Syrie est un pays en totale recomposition un an après le renversement du régime de Bachar al-Assad. Sorti de 14 années de guerre civile et de 54 ans de dictature de la famille Assad, le pays est en lambeaux tant physiquement que politiquement et économiquement. Le nouveau pouvoir, issu d’un mouvement islamiste jihadiste, doit faire face à d’immenses défis sécuritaires, économiques et sociaux alors qu’il manque de compétence, d’expérience et surtout de moyens. Il a bénéficié d’un accueil positif sur la scène régionale et internationale et enregistré des succès diplomatiques mais cela ne s’est pas traduit par une amélioration rapide des conditions de vie des Syriens. Ceux-là jouissent néanmoins d’une liberté inédite même si l’instabilité reste menaçante. .

English : Dîner-débat La Syrie, un an après le renversement de Bachar el Assad Hala Kodmani

The Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach in Normandy welcomes Hala Kodmani, a French-Syrian journalist and reporter.

