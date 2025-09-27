Dîner-débat « L’avenir de Paris et des grandes villes du monde » Jean-Claude Prager Villa Beausoleil Deauville

Dîner-débat « L’avenir de Paris et des grandes villes du monde » Jean-Claude Prager Villa Beausoleil Deauville samedi 27 septembre 2025.

Dîner-débat « L’avenir de Paris et des grandes villes du monde » Jean-Claude Prager

Villa Beausoleil 7 route des CréActeurs Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 19:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Le Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie reçoit Jean-Claude Prager, président de X-démographie-économie, délégué général et membre fondateur du Cercle Santé-société, et membre de la Société d’économie politique.

Le Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie reçoit Jean-Claude Prager, président de X-démographie-économie, délégué général et membre fondateur du Cercle Santé-société, et membre de la Société d’économie politique.

« Dans une géographie mondiale moins favorable, quel avenir pour Paris qui aura à affronter les conséquences du réchauffement climatique et le défi majeur de l’intégration sociale ? La réponse passe par une priorité donnée à la création de richesses et d’emplois, et une gouvernance efficace. »

Jean-Claude Prager a été Directeur des études économiques de la Société du Grand Paris de septembre 2010 à juillet 2021.

Ancien élève de l’école Polytechnique, il a été Administrateur de l’INSEE et a exercé diverses fonctions territoriales dans le corps préfectoral, des responsabilités de direction à EDF et à Elf Aquitaine et comme directeur à l’ADIT, agence d’Etat pour la diffusion de l’information technologique, entre 2004 et 2010.

Il a enseigné l’économie dans diverses universités, à Paris, Toulouse, Lille, Rennes et à Sciences Po Paris.

Il est l’auteur de nombreux rapports comme « Les fondements d’une stratégie dynamique d’aménagement du territoire » pour la présidence de la République, écrit conjointement avec C. Saint-Étienne et J.-F. Thisse, des rapports du Conseil d’analyse économique, « Innovation et compétitivité des régions » avec T. Madiès, « Les marchés des brevets dans l’économie de la connaissance » avec D. Guellec et T. Madiès, « Le management stratégique des world cities », « Le transfert de connaissances, quelques pratiques novatrices dans le monde », rapports pour le Ministère de la Recherche et des Universités.

Ses derniers ouvrages publiés sont « 18 leçons sur la politique économique » avec F. Villeroy de Galhau en 2006 (prix Wolowski 2003 de l’Académie des sciences morales et politiques, prix spécial du Prix du livre d’économie), « The Unequal development of regions » avec J.-F. Thisse en 2012, « Patent Markets in the Global Knowledge Economy » en 2013 avec T. Madiès and D. Guellec, « Le Grand Paris Express, les enjeux économiques et urbains » en 2019 chez Economica comme directeur de publication, et « Le Grand Paris Express, les sept clés du succès » en 2019 , conjointement avec D. Bureau et E. Quinet. Il prépare un ouvrage sur l’avenir des villes du monde. .

Villa Beausoleil 7 route des CréActeurs Deauville 14800 Calvados Normandie +33 6 30 25 37 83

English : Dîner-débat « L’avenir de Paris et des grandes villes du monde » Jean-Claude Prager

The Cercle Condorcet-Voltaire-d?Holbach de Normandie welcomes Jean-Claude Prager, president of X-démographie-économie, general delegate and founding member of the Cercle Santé-société, and member of the Société d?économie politique.

German : Dîner-débat « L’avenir de Paris et des grandes villes du monde » Jean-Claude Prager

Der Cercle Condorcet-Voltaire-d?Holbach de Normandie empfängt Jean-Claude Prager, Präsident von X-démographie-économie, Generaldelegierter und Gründungsmitglied des Cercle Santé-société und Mitglied der Société d’économie politique (Gesellschaft für politische Ökonomie).

Italiano :

Il Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie dà il benvenuto a Jean-Claude Prager, presidente di X-démographie-économie, delegato generale e membro fondatore del Cercle Santé-société e membro della Société d’économie politique.

Espanol :

El Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie da la bienvenida a Jean-Claude Prager, Presidente de X-démographie-économie, Delegado General y miembro fundador del Cercle Santé-société, y miembro de la Société d’économie politique.

L’événement Dîner-débat « L’avenir de Paris et des grandes villes du monde » Jean-Claude Prager Deauville a été mis à jour le 2025-09-22 par OT SPL Deauville