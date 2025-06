Dîner-débat « Le Conseil de l’Europe et les transformations politiques de son continent » Bertrand Bouyx Villa Beausoleil Deauville 28 juin 2025 19:30

Calvados

Dîner-débat « Le Conseil de l’Europe et les transformations politiques de son continent » Bertrand Bouyx Villa Beausoleil 7 route des CréActeurs Deauville Calvados

Début : 2025-06-28 19:30:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Le Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie reçoit Bertrand Bouyx, député du Calvados, président de la commission des questions politiques et de la démocratie et de la délégation française à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

« Il faut, dans les temps modernes, avoir l’esprit européen. Madame de Staël, « De L’Allemagne ».

« Si je savais quelque chose utile à ma famille et qui ne le fût pas à ma patrie, et qui fût préjudiciable à l’Europe, ou bien qui fût utile à l’Europe et préjudiciable au genre humain, je le regarderai comme un crime. » Charles Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu.

Villa Beausoleil 7 route des CréActeurs

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 6 30 25 37 83

English : Dîner-débat « Le Conseil de l’Europe et les transformations politiques de son continent » Bertrand Bouyx

The Cercle Condorcet-Voltaire-d?Holbach de Normandie welcomes Bertrand Bouyx, Member of Parliament for Calvados, Chairman of the Political Affairs and Democracy Committee and of the French Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.

« In modern times, we must have a European spirit. Madame de Staël, « De L?Allemagne ».

« If I knew something that was useful to my family but not to my country, and that was detrimental to Europe, or useful to Europe but detrimental to mankind, I would consider it a crime Charles Louis de Secondat, Baron de la Brède and de Montesquieu.

German : Dîner-débat « Le Conseil de l’Europe et les transformations politiques de son continent » Bertrand Bouyx

Der Cercle Condorcet-Voltaire-d?Holbach de Normandie empfängt Bertrand Bouyx, Abgeordneter des Departements Calvados, Vorsitzender des Ausschusses für politische Fragen und Demokratie und der französischen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates.

« Man muss in der modernen Zeit den europäischen Geist haben. Madame de Staël, « De l’Allemagne » (Über Deutschland).

« Wenn ich etwas wüsste, was meiner Familie nützt, meinem Vaterland aber nicht nützt und Europa schadet, oder was Europa nützt und dem Menschengeschlecht schadet, würde ich es als ein Verbrechen ansehen. » Charles Louis de Secondat, Baron de la Brède und de Montesquieu.

Italiano :

Il Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie dà il benvenuto a Bertrand Bouyx, deputato del Calvados, presidente della commissione Affari politici e democrazia e della delegazione francese all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

« Nei tempi moderni, dobbiamo avere uno spirito europeo. Madame de Staël, « De L’Allemagne ».

se sapessi qualcosa che sarebbe utile alla mia famiglia ma non al mio Paese, e che sarebbe dannoso per l’Europa, o che sarebbe utile all’Europa ma dannoso per il genere umano, lo considererei un crimine » Charles Louis de Secondat, barone de la Brède e de Montesquieu.

Espanol :

El Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie da la bienvenida a Bertrand Bouyx, diputado por Calvados, Presidente de la Comisión de Asuntos Políticos y Democracia y de la Delegación francesa en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

« En los tiempos modernos, debemos tener un espíritu europeo. Madame de Staël, « De L’Allemagne ».

« Si yo supiera algo que fuera útil para mi familia pero no para mi país, y que fuera perjudicial para Europa, o que fuera útil para Europa pero perjudicial para el género humano, lo consideraría un crimen » Charles Louis de Secondat, Barón de la Brède y de Montesquieu.

