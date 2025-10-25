Dîner-débat Paix et coopération internationale Colette Samoya Kirura Villa Beausoleil Deauville

Le Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie reçoit Colette Samoya Kirura, ancienne Ambassadrice du Burundi auprès de l’ONU à Genève, présidente de l’ONG Bangwe et Dialogue et experte en médiation et résolution pacifique des conflits.

Colette Samoya Kirura est née au Burundi en 1952. Professeur de lycée, elle faisait partie des rares femmes membres d’institutions politiques ou ayant exercé de hautes fonctions dans différents cadres notamment le Parti UPRONA (1979-1987), députée à l’Assemblée Nationale du Burundi (1982-1987), secrétaire générale de l’Union des Femmes Burundaises (1987-1991).

Colette Samoya est arrivée en Suisse en début 1992 comme Ambassadeur représentante du Burundi auprès de l’ONU à Genève. C’est la première femme burundaise à être nommée à la fonction d’Ambassadeur.

Elle jouit d’une longue expérience dans l’engagement pour la promotion et la protection des droits humains, la lutte contre les violences faites aux femmes, la coopération internationale au développement et la paix. Elle est promotrice de l’ONG Bangwe et Dilaogue sur la paix et la non-violence dans la sous-région des Grands Lacs en Afrique. Elle faisait partie des mille Femmes nominées au Prix Nobel de la Paix pour l’année 2005.

Aujourd’hui retraitée, basée en Suisse, pays lui ayant accordé la nationalité depuis une décennie, elle est médiatrice, conférencière, auteur de deux livres un roman et un essai sur l’Histoire politique du Burundi depuis son accession à l’indépendance. .

English : Dîner-débat Paix et coopération internationale Colette Samoya Kirura

The Cercle Condorcet-Voltaire-d?Holbach de Normandie welcomes Colette Samoya Kirura, former Ambassador of Burundi to the UN in Geneva, President of the NGO Bangwe et Dialogue and expert in mediation and peaceful conflict resolution.

German : Dîner-débat Paix et coopération internationale Colette Samoya Kirura

Der Cercle Condorcet-Voltaire-d?Holbach de Normandie empfängt Colette Samoya Kirura, ehemalige Botschafterin Burundis bei den Vereinten Nationen in Genf, Präsidentin der NGO Bangwe et Dialogue und Expertin für Mediation und friedliche Konfliktlösung.

Italiano :

Il Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie dà il benvenuto a Colette Samoya Kirura, ex ambasciatrice del Burundi presso le Nazioni Unite a Ginevra, presidente dell’ONG Bangwe et Dialogue ed esperta di mediazione e risoluzione pacifica dei conflitti.

Espanol :

El Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie da la bienvenida a Colette Samoya Kirura, ex Embajadora de Burundi ante la ONU en Ginebra, Presidenta de la ONG Bangwe et Dialogue y experta en mediación y resolución pacífica de conflictos.

