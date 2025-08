Dîner découverte culinaire Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d'Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 25€

22 août 2025 19:30:00

fin : 2025-08-22

2025-08-22

Venez découvrir l’ambiance du « trempage » matriniquais

Uniquement sur réservation

Menu planteur maison + plat + dessert à 25€

Tarif 55€ .

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d'Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com

English :

Come and discover the atmosphere of Matriniquais dipping

German :

Erleben Sie die Atmosphäre des matrinitischen « Eintauchens »

Italiano :

Venite a scoprire l’atmosfera dell’immersione « matriniquais »

Espanol :

Venga a descubrir el ambiente de la inmersión « matriniquais

