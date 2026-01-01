Dîner découverte culinaire Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Dîner découverte culinaire Kaïflo

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2026-01-16 19:00:00

2026-01-16

Venez profiter d’un diner antillais au Kaïflo.

Uniquement sur réservation.

Menu entrée + plat + dessert à 21€ .

English :

Enjoy a West Indian dinner at Kaïflo.

