Dîner découverte culinaire Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Tarif : 21 – 21 – EUR
Début : 2026-01-16 19:00:00
2026-01-16
Venez profiter d’un diner antillais au Kaïflo.
Uniquement sur réservation.
Menu entrée + plat + dessert à 21€ .
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com
English :
Enjoy a West Indian dinner at Kaïflo.
L’événement Dîner découverte culinaire Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-01-05 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis