Dîner dégustation La Fabrick Gannat

Dîner dégustation La Fabrick Gannat samedi 19 juillet 2025.

Dîner dégustation

La Fabrick 1 Avenue Jean Jaurès Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19 19:30:00

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Les Caves Naudot vous invitent au 3ème Acte « De la Cuisine à la Cave… En Provence ». Plongez dans une expérience bistronomique où cuisine raffinée et vins d’excellence se rencontrent..

.

La Fabrick 1 Avenue Jean Jaurès Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 19 27

English :

Caves Naudot invites you to the 3rd Act « From the Kitchen to the Cellar… En Provence ». Immerse yourself in a bistronomic experience where refined cuisine and excellent wines meet…

German :

Die Caves Naudot laden Sie zum 3. Akt « Von der Küche in den Weinkeller… In der Provence ». Tauchen Sie ein in ein bistronomisches Erlebnis, bei dem raffinierte Küche und exzellente Weine aufeinandertreffen…

Italiano :

Le Grotte Naudot vi invitano al 3° atto « Dalla cucina alla cantina… In Provenza ». Immergetevi in un’esperienza bistronomica dove cucina raffinata e vini eccellenti si incontrano…

Espanol :

Las Caves Naudot le invitan al 3er acto « De la cocina a la bodega… En Provenza ». Sumérjase en una experiencia bistronómica donde la cocina refinada y los vinos excelentes se dan cita…

L’événement Dîner dégustation Gannat a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de tourisme Val de Sioule