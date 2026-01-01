Diner des alambics Lapoutroie

Diner des alambics

311 La Gayire Lapoutroie Haut-Rhin

Début : Mardi 2026-01-27 19:00:00

fin : 2026-01-27 23:00:00

2026-01-27

Prolongez les fêtes lors d’une soirée gourmande et conviviale autour de la distillation du marc d’Alsace de gewurztraminer. Places limitées.

Prolongez les fêtes avec notre première soirée autour de la distillation du Marc d’Alsace de Gewurztraminer !

Nous vous proposons un dîner unique, placé sous le signe du Marc d’Alsace de Gewurztraminer, au cœur de la Distillerie Miclo, avec un menu spécialement concocté pour l’occasion

– Cocktail de bienvenue

– Repas à table dans notre chai Baeckoeffe cuit dans l’alambic

– Munster flambé au Marc de Gewurztraminer

– Brie au Kirsch

– Dégustation de spiritueux

A 18h30 possibilité de visiter la distillerie, avant le diner.

Nombre de places limité, uniquement sur réservation. Prévoir des vêtements chauds. .

311 La Gayire Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 54 14 reservation@distillerie-miclo.com

English :

Prolong the festive season with a convivial evening of gourmet distillation of Alsace gewurztraminer marc. Places are limited.

