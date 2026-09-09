Dîner des chefs Fusion • Inde Géorgie Asie Domaine Le Mezo Arradon

Informations pratiques

Arradon

Dîner des chefs Fusion • Inde Géorgie Asie

Domaine Le Mezo 127 Le Mezo D, route d’Arradon Arradon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09 23:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Le vendredi 9 octobre, la brigade des chefs du mezo vous invite à une expérience gastronomique inédite, à la rencontre de trois univers culinaires : l’Inde, la Géorgie et l’Asie.

Fort d’un parcours international marqué notamment par son expérience en Asie, le Chef Kévin Gatin maîtrise avec finesse les épices, les associations de saveurs et l’équilibre des textures.

Pour cette nouvelle édition du Dîner des Chefs, il imagine avec sa brigade un menu audacieux, dans lequel les épices indiennes, les traditions géorgiennes et les saveurs asiatiques rencontrent les produits de notre territoire. .

Domaine Le Mezo 127 Le Mezo D, route d’Arradon Arradon 56610 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56

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English :

L’événement Dîner des chefs Fusion • Inde Géorgie Asie Arradon a été mis à jour le 2026-09-09 par ADT 56