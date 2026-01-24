Dîner des quatre éléments | Chartreuse du Bignac Chartreuse du Bignac Saint-Nexans
Chartreuse du Bignac
1883 Route du Bignac
Saint-Nexans
Dordogne
Tarif : 78 – 78 – 78 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-29
fin : 2026-01-29
2026-01-29
Pour la première soirée à thème de l’année, le Chef Jean Twari et son équipe vous proposent un dîner surprenant, inspiré par les quatre éléments.
MENU EN QUATRE TEMPS
LA TERRE
Ravioles de champignons des sous-bois, crumble délicat, bouillon au saké
L’AIR
Saint-Pierre fumé au thym, risotto de petit épeautre, émulsion légère gingembre et carotte
LE FEU
Carré de porc grillé, légumes brûlés, jus court flambé
L’EAU
Ganache au chocolat blanc, agrumes, sablé aux algues, sorbet salicorne et pomme .
+33 5 53 22 12 80
info@abignac.com
