Dîner des quatre éléments | Chartreuse du Bignac Chartreuse du Bignac Saint-Nexans

Pour la première soirée à thème de l’année, le Chef Jean Twari et son équipe vous proposent un dîner surprenant, inspiré par les quatre éléments.

MENU EN QUATRE TEMPS

LA TERRE

Ravioles de champignons des sous-bois, crumble délicat, bouillon au saké

L’AIR

Saint-Pierre fumé au thym, risotto de petit épeautre, émulsion légère gingembre et carotte

LE FEU

Carré de porc grillé, légumes brûlés, jus court flambé

L’EAU

Ganache au chocolat blanc, agrumes, sablé aux algues, sorbet salicorne et pomme .

Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com

