Dîner des Vendanges Route de Roquefraiche Lauris

Informations pratiques

Lauris

Dîner des Vendanges

Route de Roquefraiche Domaine de Fontenille Lauris Vaucluse

Tarif : 85 – 85 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 19:30:00

fin : 2026-09-22 20:45:00

Date(s) :

2026-09-22

Profitez de la terrasse de la Cuisine d’Amélie pour un dîner gourmand, accompagné d’une sélection de vins du domaine. En famille, entre amis ou en tête-à-tête, partagez un moment chaleureux, convivial et festif pour célébrer le lancement des vendanges !

.

Route de Roquefraiche Domaine de Fontenille Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 98 00 00 reservations@domainedefontenille.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a gourmet dinner on the terrace at La Cuisine d’Amélie, paired with a selection of wines from the estate. Whether with family, friends, or just the two of you, share a warm, friendly, and festive moment to celebrate the start of the grape harvest!

L’événement Dîner des Vendanges Lauris a été mis à jour le 2026-09-08 par Destination Luberon Monts de Vaucluse