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Dîner des Vendanges Route de Roquefraiche Lauris

mardi 22 septembre 2026 · Route de Roquefraiche · Lauris

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Route de Roquefraiche
Adresse
Domaine de Fontenille
Ville
84360 Lauris
Département
Vaucluse
Tarif
85 85

Lauris

Dîner des Vendanges

Route de Roquefraiche Domaine de Fontenille Lauris Vaucluse

Tarif : 85 – 85 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 19:30:00
fin : 2026-09-22 20:45:00

Date(s) :
2026-09-22

Profitez de la terrasse de la Cuisine d’Amélie pour un dîner gourmand, accompagné d’une sélection de vins du domaine. En famille, entre amis ou en tête-à-tête, partagez un moment chaleureux, convivial et festif pour célébrer le lancement des vendanges !
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Route de Roquefraiche Domaine de Fontenille Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 98 00 00  reservations@domainedefontenille.com

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English :

Enjoy a gourmet dinner on the terrace at La Cuisine d’Amélie, paired with a selection of wines from the estate. Whether with family, friends, or just the two of you, share a warm, friendly, and festive moment to celebrate the start of the grape harvest!

L’événement Dîner des Vendanges Lauris a été mis à jour le 2026-09-08 par Destination Luberon Monts de Vaucluse

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