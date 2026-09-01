Dîner des Vendanges Route de Roquefraiche Lauris
mardi 22 septembre 2026 · Route de Roquefraiche · Lauris
Informations pratiques
Lauris
Dîner des Vendanges
Route de Roquefraiche Domaine de Fontenille Lauris Vaucluse
Tarif : 85 – 85 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 19:30:00
fin : 2026-09-22 20:45:00
Date(s) :
2026-09-22
Profitez de la terrasse de la Cuisine d’Amélie pour un dîner gourmand, accompagné d’une sélection de vins du domaine. En famille, entre amis ou en tête-à-tête, partagez un moment chaleureux, convivial et festif pour célébrer le lancement des vendanges !
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Route de Roquefraiche Domaine de Fontenille Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 98 00 00 reservations@domainedefontenille.com
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English :
Enjoy a gourmet dinner on the terrace at La Cuisine d’Amélie, paired with a selection of wines from the estate. Whether with family, friends, or just the two of you, share a warm, friendly, and festive moment to celebrate the start of the grape harvest!
L’événement Dîner des Vendanges Lauris a été mis à jour le 2026-09-08 par Destination Luberon Monts de Vaucluse
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