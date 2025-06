Diner d’été au Château des Trois Sautets – Une fois sur le chemin de la Simone, prendre le 1er chemin à droite Meyreuil 20 juin 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

2025-06-20

2025-06-22

2025-06-25

2025-06-29

2025-07-04

2025-07-06

2025-07-09

2025-07-13

2025-07-18

2025-07-20

2025-07-27

2025-07-30

Le château des Trois Sautets vous propose de célébrer cet été en beauté avec le retour de nos dîners à la ferme réalisés avec les produits BIO du domaine. En partenariat avec différents chefs, nous vous proposons de découvrir des saveurs authentiques et gourmandes de notre belle Provence. .

Meyreuil 13590 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 77 03 74 68 reservation@chateaudestroissautets.com

English :

Château des Trois Sautets invites you to celebrate summer in style with the return of our farm dinners, featuring organic produce from the estate.

German :

Das Château des Trois Sautets schlägt Ihnen vor, diesen Sommer mit der Rückkehr unserer Abendessen auf dem Bauernhof zu feiern, die mit den BIO-Produkten des Anwesens zubereitet werden.

Italiano :

Lo Château des Trois Sautets vi invita a festeggiare l’estate in grande stile con il ritorno delle cene in fattoria a base di prodotti biologici della tenuta.

Espanol :

Château des Trois Sautets le invita a celebrar este verano por todo lo alto con el regreso de nuestras cenas de granja elaboradas con productos ecológicos de la finca.

