DÎNER D’EXCEPTION LES ABATTOIRS Toulouse

LES ABATTOIRS 76 Allées Charles de Fitte Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-12-15 19:30:00

fin : 2025-12-15 22:30:00

2025-12-15

Venez célébrer les vins de Fronton lors d’un repas exceptionnel aux Abattoirs !

Trois chefs ont concocté un menu unique pour créer de merveilleux accords avec les vins de notre appellation.

Participez à un dîner d’exception en 4 temps et 8 vins dans un lieu exceptionnel de Toulouse.

Un dîner à 8 mains ! Pour ce dîner à huit mains, les chefs Léopold Gillen du Bistrot August (rue Riquet) et Paul Decouart des Passionnés (allée de Brienne) se sont associés à David et Lionel du traiteur Cuits’in de Pompignan près de Fronton. Ils ont concocté un menu à la fois raffiné, ripailles et de saison. Après les amuses bouches, le menu en 4 temps fait honneur aux produits locaux et à la gastronomie.

4 temps, 8 vins A dîner d’exception, vins d’exception ! Dans ce concept, chaque plat s’accompagne d’une dégustation d’une ou deux cuvées rigoureusement sélectionnées et accordées avec le plat. Appellation Fronton oblige, les meilleurs négrettes seront servis aux côtés d’autres vins plus originaux comme des bulles locales ou des blancs de bouysselet, un vieux cépage blanc retrouvé dans le Frontonnais qui donne de très grands vins blancs.

Compte tenu du lieu exceptionnel, le nombre de places est forcément limité. En plein centre, à Saint Cyprien, cet endroit insolite pour un dîner va vous séduire.

D'autres dîners sont annoncés pour début 2026 mais les Chefs et les lieux restent secrets…

Come and celebrate Fronton wines with an exceptional meal at Les Abattoirs!

Three chefs have concocted a unique menu to create wonderful pairings with the wines of our appellation.

