DÎNER D’OC SAISON ÉTÉ Lattes 30 juin 2025 07:00

Hérault

DÎNER D’OC SAISON ÉTÉ Domaine de Manse Lattes Hérault

Tarif : 69 – 69 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-30

fin : 2025-06-30

Date(s) :

2025-06-30

Les vignerons du Pays d’Oc continuent dans leur lancée en organisant ce Dîner d’OC saison été le lundi 30 juin 2025 à 19h30 à l’Espace Vinalia, Domaine de Manse à Lattes.

Faites éclore un été gastronomique ! Participez au dîner d’Oc Saison « Été » !

Les vignerons du Pays d’Oc continuent dans leur lancée en organisant ce Dîner d’OC saison été le lundi 30 juin 2025 à 19h30 à l’Espace Vinalia, Domaine de Manse à Lattes.

Faites éclore un été gastronomique ! Participez au dîner d’Oc Saison « Été » !

Lors de ce dîner, les recettes créatives proposées par les chefs Damien Sanchez « restaurant le Skab* » à Nîmes, Anthony Gerbeau « restaurant L’Artimon » à Palavas-les-Flots, et Guillaume Despont Chef consultant seront sublimées par les cuvées Pays d’OC IGP.

Les vignerons et les chefs nous feront l’honneur d’être présents pour partager avec vous leurs belles histoires épicuriennes.

Entrée par Damien Sanchez * Restaurant Skab à Nîmes

Tomate de couleurs de Pays en bonbon végétal, en sorbet et au naturel. Crevette en carpaccio sur une chips à l‘encre de seiche, encornet poêlé au piment des cévennes et sardine marinée.

Accompagnée de la cuvée Mas Origine Mon p’tit doigt m’a dit Cinsault rosé 2024

Plat Anthony Gerbeau Restaurant L’Artimon à Palavas

Rouget barbet de Méditerranée cuit à la vapeur douce, garni d’un pesto de salicorne ; carotte fane laquée d’une soupe de poisson, pomme de terre comme un calisson confit à l’huile safranée, jus d’une bouille carotte.

Accompagnée de la cuvée — Domaine des Maels M. Poulpe Cinsault rouge 2024

Assiette de fromages d’Occitanie

Accompagnée de la cuvée — Anne de Joyeuse Camas Chardonnay blanc 2024

Dessert Guillaume Despont Chef Consultant Chef d’Oc

Entremet pêches, abricots, olives, à l’huile d’olive Chef d’Oc

Accompagnée de la cuvée — Domaine Grand Chemin Le Faillet Viognier blanc 2024

Les Chefs seront accompagnés par le Chef Frédéric HUSSER, Chef des établissements HUSSER TRAITEUR & le R Restaurant.

L’apéritif d’accueil est prévu à partir de 19h30. Le dîner débute à 20h. Nous vous remercions de votre ponctualité.

Les tables seront constituées de 8 à 10 convives maximum.

Si vous faites partie d’un groupe et souhaitez être placé ensemble, veuillez nous envoyer un e-mail contenant le nom et le prénom de chaque personne à l’adresse suivante :

contact-notoriete@interoc.fr .

Domaine de Manse

Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 17 32 48 90

English :

The Pays d’Oc winegrowers continue their momentum by organizing this Dîner d’OC saison été on Monday June 30, 2025 at 7.30pm at Espace Vinalia, Domaine de Manse in Lattes.

Make a gastronomic summer bloom! Join us for the Dîner d’Oc Saison « Été »!

German :

Die Winzer des Pays d’Oc setzen ihre Erfolgsgeschichte fort und veranstalten dieses Dîner d’OC Sommersaison am Montag, dem 30. Juni 2025, um 19.30 Uhr im Espace Vinalia, Domaine de Manse in Lattes.

Lassen Sie einen gastronomischen Sommer erblühen! Nehmen Sie am Dîner d’Oc Saison « Sommer » teil!

Italiano :

I viticoltori del Pays d’Oc continuano il loro slancio organizzando questo Dîner d’OC saison été lunedì 30 giugno 2025 alle 19.30 presso l’Espace Vinalia, Domaine de Manse a Lattes.

Preparatevi a un’estate gastronomica! Partecipate alla Dîner d’Oc Summer Season!

Espanol :

Los viticultores del Pays d’Oc prosiguen su impulso organizando este Dîner d’OC saison été el lunes 30 de junio de 2025 a las 19h30 en el Espace Vinalia, Domaine de Manse en Lattes.

¡Prepárese para un verano gastronómico! ¡Participe en la Dîner d’Oc saison été!

L’événement DÎNER D’OC SAISON ÉTÉ Lattes a été mis à jour le 2025-06-21 par 34 OT MONTPELLIER