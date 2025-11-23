Diner du Réveillon | Restaurant La Libertie COMPLET Campsegret
Diner du Réveillon | Restaurant La Libertie COMPLET Campsegret mercredi 31 décembre 2025.
Diner du Réveillon | Restaurant La Libertie COMPLET
La Libertie Campsegret Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Le restaurant La Libertie vous propose un menu spécial pour le réveillon du nouvel An.
Menu en 5 services avec amuses bouches et mignardises. Tarif: 95€/pers.
Rés: 05 53 61 66 45/06 85 07 06 55. La Libertie .
La Libertie Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 66 45
English : Diner du Réveillon | Restaurant La Libertie COMPLET
German : Diner du Réveillon | Restaurant La Libertie COMPLET
Italiano :
Espanol : Diner du Réveillon | Restaurant La Libertie COMPLET
L’événement Diner du Réveillon | Restaurant La Libertie COMPLET Campsegret a été mis à jour le 2025-11-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides