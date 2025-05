Dîner en anglais English speaking dinner – Château de Kergoz Guilvinec, 24 mai 2025 19:00, Guilvinec.

Finistère

Château de Kergoz 4 allée de Kergoz Guilvinec Finistère

Début : 2025-05-24 19:00:00

2025-05-24

Chacun apporte quelque chose à manger et/ou à boire (ainsi que son assiette et ses couverts) … et on partage tout, dans la joie, la bonne humeur, la langue de Shakespeare et une ambiance musicale !

(Prévoir son assiette et couverts).

Venez nombreux !

Proposé par le comité d’animation. .

