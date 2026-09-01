Dîner en blanc Place Robert Darniche Monségur
samedi 19 septembre 2026 · Place Robert Darniche · Monségur
Informations pratiques
Monségur
Dîner en blanc
Place Robert Darniche La Halle Monségur Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19 23:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Le temps d’une soirée, à l’occasion des Journées du Patrimoine, ce lieu chargé d’histoire se pare de lumière et de convivialité. Enfilez votre plus belle tenue blanche, préparez votre pique-nique gourmand, et venez partager un dîner convivial, entre voisins et amis. Une ambiance unique, entre élégance et simplicité, où chacun contribue à la magie du moment. .
Place Robert Darniche La Halle Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 18 90 30 contact@vivre-monsegur.fr
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English : Dîner en blanc
L’événement Dîner en blanc Monségur a été mis à jour le 2026-09-09 par OT de l’Entre-deux-Mers
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