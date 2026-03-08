Dîner en hommage aux femmes vigneronnes Les Manoirs de Tourgéville Tourgéville

Dîner en hommage aux femmes vigneronnes

Les Manoirs de Tourgéville 668 Chemin de l’Orgueil Tourgéville Calvados

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Une soirée, un chef, une sommelière, une envie commune celle de composer un menu où chaque bouchée célèbre la force et la grâce féminine et où chaque gorgée raconte un terroir, une histoire et dialogue harmonieusement avec le plat. Chaque plat imaginé par Emmanuel Andrieu, chef des Manoirs de Tourgéville, s’accorde à un vin, choisi avec soin, pour créer une harmonie subtile entre saveurs et émotions. Les vins sélectionnés par Carole Gaillard, sommelière et fondatrice de Chais Elles, révèlent, avec élégance, le talent et la passion des femmes vigneronnes. .

Les Manoirs de Tourgéville 668 Chemin de l’Orgueil Tourgéville 14800 Calvados Normandie info@lesmanoirstourgeville.com

English : Dîner en hommage aux femmes vigneronnes

One evening, one chef, one sommelier, one shared desire: to compose a menu where every mouthful celebrates feminine strength and grace, and where every sip tells the story of a region and a story, in harmonious dialogue with the dish.

