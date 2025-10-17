Dîner en tables d’hôtes Saveurs d’octobre Village de Kerhinet Saint-Lyphard

Village de Kerhinet Auberge de Kerhinet Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Début : 2025-10-17 19:30:00

fin : 2025-10-17 22:30:00

2025-10-17

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire l’Auberge de Kerhinet propose un Dîner en tables d’hôtes.

Une soirée placée sous le signe de la convivialité et des saveurs locales dégustez les produits des producteurs du territoire, sublimés par des vins du Muscadet.

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme. Réservation en direct à l’Auberge de Kerhinet ou par téléphone.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

Village de Kerhinet Auberge de Kerhinet Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 32 36 contact@aubergedekerhinet.com

