Dîner-enquête à Commarque Les Eyzies
Dîner-enquête à Commarque Les Eyzies dimanche 5 juillet 2026.
Les Eyzies
Dîner-enquête à Commarque
Route du château de Commarque Les Eyzies Dordogne
Tarif : 70 – 70 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 19:30:00
fin : 2026-07-05 23:30:00
Date(s) :
2026-07-05
19.30-23.30h. Sur réservation, participez à un dîner-enquête immersif au Château de Commarque incarnez un personnage, défendez votre clan et tentez de démasquer le coupable. 70€
Un meurtre a été commis au Château de Commarque… et ce soir, l’enquête est entre vos mains.
Lors de ce dîner immersif, chaque participant incarne un personnage appartenant à l’un des quatre clans rivaux du château. Entre banquet médiéval, alliances secrètes, accusations et révélations, vous devrez échanger, enquêter et défendre votre clan pour tenter de découvrir le coupable.
Accessible dès 12 ans et sans aucune expérience requise, le jeu est entièrement guidé ici, vous n’êtes pas spectateur, vous faites vivre l’aventure.
Sur réservation.
Pour toute question concernant le jeu, le repas, les allergies ou l’organisation de la soirée, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante
eveilleuse.patrimoine@outlook.fr .
Route du château de Commarque Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 00 23 contact@commarque.com
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English : Dîner-enquête à Commarque
19.30-23.30h. On reservation, take part in an immersive dinner-investigation at Château de Commarque: play a character, defend your clan and try to unmask the culprit. 70?
L’événement Dîner-enquête à Commarque Les Eyzies a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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