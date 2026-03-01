Diner enquête murder party Rouen

Diner enquête murder party

MURDER PARTY ANNÉES FOLLES À ROUEN

MARDI 24 MARS à 19h

Au Bureau Rouen (76)

Savez-vous ce qu’est une murder party ? Vous incarnez des enquêteurs·trices qui doivent résoudre un crime mystérieux en interrogeant des personnages, en examinant des indices et en révélant le coupable.

Le scénario ?

Le temps d’une soirée, Au Bureau se transforme en club clandestin de 1927.

– Livraison d’alcool interdite

– Orchestre en façade

– Contrat secret…

Et un meurtre avant la signature.

Pendant votre dîner, menez l’enquête par équipe, interrogez les suspects et démasquez le coupable.

– Formule Entrée + Plat + Dessert + 2h30 de jeu

– Cocktail de bienvenue offert

50€ par personne

-2€ aux personnes déguisées (dress code années 20)

Réservation et acompte obligatoire

Réservez vite pour cette expérience immersive pleine de suspense et de drame

https://pay.sumup.com/b2c/QL4FZSL8

Au Bureau, Quai de Boisguilbert, Rouen

07.81.12.15.29

lookatcitygame@gmail.com

Oserez-vous découvrir la vérité ? .

English : Diner enquête murder party

