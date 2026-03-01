Diner enquête murder party Rouen
Diner enquête murder party Rouen mardi 24 mars 2026.
Diner enquête murder party
Quai de Boisguilbert Rouen Seine-Maritime
Début : 2026-03-24 19:00:00
fin : 2026-03-24 22:00:00
2026-03-24
MURDER PARTY ANNÉES FOLLES À ROUEN
MARDI 24 MARS à 19h
Au Bureau Rouen (76)
Savez-vous ce qu’est une murder party ? Vous incarnez des enquêteurs·trices qui doivent résoudre un crime mystérieux en interrogeant des personnages, en examinant des indices et en révélant le coupable.
Le scénario ?
Le temps d’une soirée, Au Bureau se transforme en club clandestin de 1927.
– Livraison d’alcool interdite
– Orchestre en façade
– Contrat secret…
Et un meurtre avant la signature.
Pendant votre dîner, menez l’enquête par équipe, interrogez les suspects et démasquez le coupable.
– Formule Entrée + Plat + Dessert + 2h30 de jeu
– Cocktail de bienvenue offert
50€ par personne
-2€ aux personnes déguisées (dress code années 20)
Réservation et acompte obligatoire
Réservez vite pour cette expérience immersive pleine de suspense et de drame
https://pay.sumup.com/b2c/QL4FZSL8
Au Bureau, Quai de Boisguilbert, Rouen
07.81.12.15.29
lookatcitygame@gmail.com
Oserez-vous découvrir la vérité ? .
Quai de Boisguilbert Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 7 81 12 15 29 lookatcitygame@gmail.com
