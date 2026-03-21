Dîner éphémère Poisson d’Avril avec l’Uni Verre Selle Courtenay
Dîner éphémère Poisson d’Avril avec l’Uni Verre Selle Courtenay mercredi 1 avril 2026.
Dîner éphémère Poisson d’Avril avec l’Uni Verre Selle
31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 19:00:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Poisson d’avril !!!!!!!
En ce 1er avril, la Ruche Eco accueille les équipes de l’Uni Verre Selle situé à la Selle sur le Bied pour vous concocter un super repas !
Poisson d’avril !!!!!!!
En ce 1er avril, la Ruche Eco accueille les équipes de l’Uni Verre Selle situé à la Selle sur le Bied pour vous concocter un super repas ! 25 .
31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 82 40 69
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English :
April Fools’ Day !!!!!!!
On April 1st, La Ruche Eco welcomes the teams from Uni Verre Selle in La Selle sur le Bied to cook up a great meal!
L’événement Dîner éphémère Poisson d’Avril avec l’Uni Verre Selle Courtenay a été mis à jour le 2026-03-21 par OT 3CBO