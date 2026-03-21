Dîner éphémère Poisson d’Avril avec l’Uni Verre Selle

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 19:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Poisson d’avril !!!!!!!

En ce 1er avril, la Ruche Eco accueille les équipes de l’Uni Verre Selle situé à la Selle sur le Bied pour vous concocter un super repas !

Poisson d’avril !!!!!!!

En ce 1er avril, la Ruche Eco accueille les équipes de l’Uni Verre Selle situé à la Selle sur le Bied pour vous concocter un super repas ! 25 .

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 82 40 69

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English :

April Fools’ Day !!!!!!!

On April 1st, La Ruche Eco welcomes the teams from Uni Verre Selle in La Selle sur le Bied to cook up a great meal!

L’événement Dîner éphémère Poisson d’Avril avec l’Uni Verre Selle Courtenay a été mis à jour le 2026-03-21 par OT 3CBO