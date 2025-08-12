Diner et concert D667 Tombebœuf
Diner et concert D667 Tombebœuf mardi 12 août 2025.
Diner et concert
D667 Chateau de Boisverdun Tombebœuf Lot-et-Garonne
Tarif : 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date :
Début : 2025-08-12
fin : 2025-08-12
Date(s) :
2025-08-12
Opéra et operette avec Marie-Caroline KFOURY (soprano), Jeanne DE LARTIGUE (mezzo-soprano) et Françoise BILLOIR (piano).
Dîner au profit de la restauration de Boisverdun.
D667 Chateau de Boisverdun Tombebœuf 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 04 68 92
English : Diner et concert
Opera and operetta with Marie-Caroline KFOURY (soprano), Jeanne DE LARTIGUE (mezzo-soprano) and Françoise BILLOIR (piano).
Dinner in aid of Boisverdun restoration.
German : Diner et concert
Oper und Operette mit Marie-Caroline KFOURY (Sopran), Jeanne DE LARTIGUE (Mezzosopran) und Françoise BILLOIR (Klavier).
Abendessen zu Gunsten der Restaurierung von Boisverdun.
Italiano :
Opera e operetta con Marie-Caroline KFOURY (soprano), Jeanne DE LARTIGUE (mezzosoprano) e Françoise BILLOIR (pianoforte).
Cena a favore del restauro di Boisverdun.
Espanol : Diner et concert
Ópera y opereta con Marie-Caroline KFOURY (soprano), Jeanne DE LARTIGUE (mezzosoprano) y Françoise BILLOIR (piano).
Cena a beneficio de la restauración de Boisverdun.
L’événement Diner et concert Tombebœuf a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Lot-et-Tolzac