Diner et concert D667 Tombebœuf mardi 12 août 2025.

Chateau de Boisverdun Tombebœuf Lot-et-Garonne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

plein tarif

Début : 2025-08-12
2025-08-12

Opéra et operette avec Marie-Caroline KFOURY (soprano), Jeanne DE LARTIGUE (mezzo-soprano) et Françoise BILLOIR (piano).
Dîner au profit de la restauration de Boisverdun.
Chateau de Boisverdun Tombebœuf 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 04 68 92 

English : Diner et concert

Opera and operetta with Marie-Caroline KFOURY (soprano), Jeanne DE LARTIGUE (mezzo-soprano) and Françoise BILLOIR (piano).
Dinner in aid of Boisverdun restoration.

German : Diner et concert

Oper und Operette mit Marie-Caroline KFOURY (Sopran), Jeanne DE LARTIGUE (Mezzosopran) und Françoise BILLOIR (Klavier).
Abendessen zu Gunsten der Restaurierung von Boisverdun.

Italiano :

Opera e operetta con Marie-Caroline KFOURY (soprano), Jeanne DE LARTIGUE (mezzosoprano) e Françoise BILLOIR (pianoforte).
Cena a favore del restauro di Boisverdun.

Espanol : Diner et concert

Ópera y opereta con Marie-Caroline KFOURY (soprano), Jeanne DE LARTIGUE (mezzosoprano) y Françoise BILLOIR (piano).
Cena a beneficio de la restauración de Boisverdun.

