Dîner et Déjeuner Insolite Cité du Train – Patrimoine SNCF Mulhouse

Dîner et Déjeuner Insolite Cité du Train – Patrimoine SNCF Mulhouse vendredi 26 septembre 2025.

Dîner et Déjeuner Insolite 26 et 27 septembre Cité du Train – Patrimoine SNCF Haut-Rhin

Réservation uniquement en ligne. Attention, les places sont limitées !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-26T18:00:00 – 2025-09-26T23:00:00

Fin : 2025-09-27T12:00:00 – 2025-09-27T15:00:00

Le Dîner Insolite fait son grand retour, accompagné d’une nouveauté : le Déjeuner Insolite ! Plongez dans l’atmosphère des années 1970, et embarquez pour un voyage culinaire à bord d’une mythique voiture-restaurant d’époque.

Une expérience insolite, débutant par une visite découverte du musée. Puis, prenez place à bord du Trans-Europ-Express, prestigieux train de voyageurs européen, pour un dîner ou un déjeuner insolite. Dans l’ambiance luxueuse d’une 1ère classe historique, laissez-vous transporter par un menu gourmand, mettant à l’honneur des saveurs d’antan revisitées avec élégance.

Remontez le temps pour un moment unique ! Vivez une expérience exceptionnelle et surtout inoubliable…​

Apéritif

3 Bouchées apéritives Zakouski variées de trois sélections

Un apéritif au crémant bulle de voyage et liqueur d’ailleurs

Entrée

Œuf poché bio des petits bouillons de la Gare de l’Est,

sauce ravigote et tartine de copeaux de jambon séché

Un verre de vin blanc du moment

Plat

Vol au vent veau et volaille,

cuisiné aux lardons et petits oignons….

Un verre de vin rouge du moment

Dessert service à l’anglaise

Assortiment de tartes du grand terminus

Variation de trois tartes et crème diplomate

Café ou thé

INFOS PRATIQUES :

Diner insolite :

Date : vendredi 26 septembre 2025

Heure : de 18h à 23h

Tarif : 85€ / convive (comprend l’entrée du musée, la visite guidée, le repas et les boissons)

Déjeuner Insolite :

Date : samedi 27 septembre 2025

Heure : de 12h à 15h

Tarif : 70€/ convive (comprend l’entrée du musée, la visite libre avant ou après le déjeuner, le repas et les boissons)

Tables de 4, 3 ou 2 personnes. L’événement se tenant dans une voiture ferroviaire d’époque, la Cité du Train se réserve le droit d’ajuster le plan de table en fonction de la configuration des espaces et des disponibilités restantes.

Cité du Train – Patrimoine SNCF 2 rue Alfred de Glehn, 68200 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.citedutrain.com/diner-et-dejeuner-insolite-2025 »}]

Cité Du Train