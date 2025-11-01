Dîner et/ou théâtre « Quelques vers d’amour et beaucoup d’eau fraîche » Espace Balavoine Bizanos

Espace Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 17 – 17 – 54 EUR

Tarif : 17 – 17 – 54 EUR

Début : 2025-11-01

SPECTACLE AVEC OU SANS DÎNER

Après les succès de Chéri faut qu’on parle et Le bonheur c’est tout droit à gauche , Guillaume revient avec sa nouvelle pièce !

Un excellent spectacle qui fait du bien aux zygomatiques !!!!… Très drôle du début à la fin !!… Des comédiens très sportifs pour de vrai, un plaisir ! Allez-y !!!…Rire garanti pour cette pièce bien écrite, bien rythmée et bien interprétée… Spectateurs

Désespéré après une rupture, Pierre décide de s’inscrire dans une salle de sport et rencontre Chloé et Alex, deux coachs, chargés de le regonfler à bloc. Leur mission va s’avérer bien plus compliquée que prévu car l’Ex de Pierre fréquente aussi la salle. Une comédie musclée à la manière d’un Cyrano de Bergerac moderne, où l’amour, l’humour et la poésie, se côtoient dans un club de gym ! .

bizane@free.fr

