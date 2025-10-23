DINER ET SOIRÉ MUSICALE A EAU THERMALE AVENE L’HOTEL Avène

Avène Hérault

Début : 2025-10-23
Dîner et soirée Jazz à Eau Thermale Avène l’Hötel. Réservations au 04 67 23 44 45
Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 44 45 

English :

Dinner and Jazz evening at Eau Thermale Avène l?Hötel. Reservations on 04 67 23 44 45

German :

Abendessen und Jazzabend in Eau Thermale Avène l’Hötel. Reservierungen unter 04 67 23 44 45

Italiano :

Cena e serata jazz all’Eau Thermale Avène l’Hötel. Prenotazioni al numero 04 67 23 44 45

Espanol :

Cena y velada de jazz en Eau Thermale Avène l’Hötel. Reservas en el 04 67 23 44 45

