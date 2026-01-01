Dîner et spectacle de magie “Gastronomie, magie et Belle-Epoque” Auberge de la Sélune Ducey-Les Chéris
Auberge de la Sélune 2 rue Saint Germain Ducey-Les Chéris Manche
Début : 2026-01-24 19:00:00
fin : 2026-01-24 22:30:00
2026-01-24
L’Auberge de la Sélune vous accueille avec un dîner-spectacle Gastronomie, magie et Belle-Époque .
Laissez-vous séduire par un dîner raffiné, sublimé par un spectacle de magie envoûtant, animé par Chris, Magicien de la Belle-Époque, qui vous transportera entre illusion et poésie. .
Auberge de la Sélune 2 rue Saint Germain Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 2 33 48 53 62 info@selune.com
