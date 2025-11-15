Diner et spectacle Valençay

Close-up, mentalisme et hypnose seront au rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la magie, de l’émerveillement et de la solidarité.

Les convives pourront savourer un repas convivial tout en découvrant des performances bluffantes et interactives, assurées par Sam SELLEM, magicien reconnu. 62 .

Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire

English :

Close-up, mentalism and hypnosis will be the order of the day for an evening of magic, wonder and solidarity.

German :

Close-up, Mentalismus und Hypnose werden an diesem Abend im Zeichen der Magie, des Staunens und der Solidarität stehen.

Italiano :

Close-up, mentalismo e ipnosi saranno tutti in scena per una serata di magia, meraviglia e solidarietà.

Espanol :

Close-up, mentalismo e hipnosis se darán cita en una velada de magia, asombro y solidaridad.

