Dîner festif au Mas de l’Étoile Mas de l’Étoile Aureille

Dîner festif au Mas de l’Étoile

Samedi 24 janvier 2026 de 20h à 0h. Mas de l’Étoile 6 avenue Saint-Roch Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Plongez au cœur de l’hiver provençal le temps d’une soirée conviviale et gastronomique au Mas de l’Étoile, maison d’hôtes à Aureille, le samedi 24 janvier de 20h à minuit !Amoureux

Le Domaine Jòlibois vous invite à vivre une parenthèse raffinée dans une ambiance intimiste, éclairée à la bougie, idéale pour partager un moment chaleureux en famille ou entre amis.

Le Mas de l’Étoile sera l’écrin de cette soirée animée par un pianiste en live, créant une atmosphère festive et fédératrice, ponctuée de mélodies reprenant les tubes d’hier et d’aujourd’hui pour accompagner les échanges autour de la table.



Le dîner complet et soigneusement élaboré comprend une entrée, un plat principal et un dessert, dans un environnement qui allie convivialité et élégance.

Le menu met en valeur des produits choisis pour leur qualité et leur saveur.

Entrée tartare de Saint Jacques aux agrumes

Plat Souris d’agneau confite et son écrasé de pomme de terre

Dessert Pavlova aux fruits rouges



Un bar est disponible sur place, proposant une sélection de boissons incluant vins, champagne, bières et boissons non alcoolisées, permettant à chacun de profiter pleinement de ce moment gourmand et festif.



Sur réservation uniquement, via le site internet du Domaine Jòlibois. .

Mas de l’Étoile 6 avenue Saint-Roch Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Immerse yourself in the heart of Provençal winter for a convivial evening of fine dining at Mas de l’Étoile, a guest house in Aureille, on Saturday 24 January from 8pm to midnight!

