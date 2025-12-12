Dîner festif écossais souper de Burns

Oberbronn

Samedi 2026-01-31 19:30:00

Venez savourer des plats typiques écossais dans un cadre authentique alsacien à l’occasion de la Burns Night, qui rend hommage à Robert Burns, le plus grand poète écossais !

Chaque année, partout dans le monde, les Écossais se retrouvent autour d’un dîner festif le jour d’anniversaire de Robert Burns. Les plats servis lors d’un Burns Supper peuvent paraître un peu surprenants pour des papilles non écossaises et seront légèrement adaptés. Une courte présentation de cette tradition sera faite avant l’ouverture des festivités.

Tout au long de la soirée, un sonneur de cornemuse en tenue traditionnelle vous accompagnera tout comme le Baron Ludwig von Sinclair, et des images de la belle Écosse seront projetées. .

Enjoy typical Scottish dishes in an authentic Alsatian setting at Burns Night, a tribute to Robert Burns, Scotland’s greatest poet!

